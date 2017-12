Chelsea empata e segue na liderança O Chelsea segue na liderança do Campeonato Inglês mesmo depois de empatar por 1 a 1 com o fraco Leeds United, neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O time foi ainda beneficiado pelo empate do Arsenal diante do Leicester pelo mesmo placar. Melhor para o Manchester, que não vacilou e goleou o Aston Villa por 4 a 0. Com o resultado, o time somou 34 pontos, dois a menos que o líder e um atrás do vice. Nos demais jogos, o Fulham derrotou o Bolton Wanderers por 2 a 1, o Blackburn Rovers goleou o Birmingham por 4 a 0, o Tottenham aplicou 5 a 2 no Wolverhampton Wanderers e o Middlesbrough empatou sem gols diante do Portsmouth. Neste domingo, Everton x Manchester City e Southampton x Charlton completam a rodada.