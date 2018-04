Chelsea empresta Lucas Piazon ao Málaga

O acordo não inclui uma opção de compra de Piazon, que tem contrato com o Chelsea até 2017.

O jogador, nascido em São Paulo, estreou em setembro pelo Chelsea e contribuiu para a conquista da Copa Juvenil da Inglaterra além de ser eleito o melhor jovem jogador do clube.

No Málaga, ele representará mais uma opção ofensiva para o técnico Manuel Pellegrini. O time está em quinto lugar no Campeonato Espanhol --perdeu no domingo em casa para o líder Barcelona-- e se prepara para enfrentar o Porto por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

(Reportagem de Iain Rogers)