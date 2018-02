Chelsea espanta zebra e vai à final da Copa da Liga Inglesa O Chelsea não teve dificuldades para domar a zebra Wycombe Wanderers, da quarta divisão inglesa: com dois gols de Shevchenko e dois de Lampard, o time do bilionário Roman Abramovich goleou o rival por 4 a 0, nesta terça-feira, e garantiu sua vaga na final da Copa da Liga Inglesa. O jogo de ida, na semana passada, havia terminado com empate por 1 a 1 e provocado a fúria do técnico José Mourinho, que reclamou da falta de contratações no meio da temporada. Mas quem desencantou foi justamente Shevchenko, que só havia feito cinco gols nos primeiros seis meses de clube, mas marcou aos 23 e aos 44 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Lampard fechou o placar. Nesta quarta-feira, Tottenham e Arsenal iniciam a outra semifinal, que terá o jogo de volta na quarta-feira seguinte, dia 31. O vencedor pega o Chelsea na decisão, que será em fevereiro, no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales - estádio que está usado para essas decisões enquanto a reforma em Wembley não é concluída. O Chelsea já venceu a Copa da Liga três vezes, a última delas em 2005. Inglês No único jogo do Inglês marcado para esta terça-feira, o lanterna Watford venceu em casa o Blackburn por 2 a 1 e ganhou mais ânimo para tentar fugir do rebaixamento. Emerton (contra) e Demerit fizeram os gols que levaram o Watford aos 15 pontos, quatro a menos que o Charlton, vice-lanterna. O sul-africano Benny McCarthy descontou para o Blackburn, décimo colocado, com 31 pontos. O líder é o Manchester United, com 57.