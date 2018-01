Chelsea espera tropeço do Manchester para chegar à ponta O Chelsea, segundo colocado do Campeonato Inglês, recebe neste sábado o Bolton, pela 36.ª rodada, de olho num tropeço do líder Manchester United para seguir na briga pelo inédito tricampeonato. A diferença entre as equipes é de apenas três pontos (82 a 79), o que deixa os comandados do escocês Alex Ferguson sem condições de tropeçar nas rodadas restantes - ou poderão dar adeus à competição. Após superar o Liverpool por 1 a 0, na ida das semifinais da Liga dos Campeões, no mesmo estádio de Stamford Bridge, a equipe do técnico português José Mourinho chega para o confronto cheia de moral e otimismo. Porém, o Bolton não dará vida fácil: o time é o sexto colocado, com 54 pontos, e ainda luta por uma vaga à Copa da Uefa. Manchester joga em Liverpool O Manchester também precisará de esforço para conquistar os três pontos. Neste sábado, o time vai a Liverpool enfrentar o Everton, que aparece com os mesmos 54 pontos do Bolton. Mas a equipe de Ferguson também está empolgada pela emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Milan, de virada, na outra semifinal da Liga. O português Cristiano Ronaldo e o inglês Wayne Rooney, destaques do elenco, estarão em campo. Mesmo diante de tantos desfalques, o Manchester vive boa fase. Ficam de fora da partida o zagueiro inglês Rio Ferdinand, com lesão de abdutores, e o sérvio Nemanja Vidic, que quebrou a clavícula. Também não jogam o lateral-direito Gary Neville e o zagueiro francês Mikael Silvestre. Liverpool encara o Portsmouth O Liverpool, terceiro colocado com 67 pontos, protagonizará outro dos jogos mais interessantes da rodada, visitando o Portsmouth em Fratton Park. Apesar da derrota na Liga, os comandados do espanhol Rafael Benítez não sentirão a pressão, pois já estão matematicamente classificados para a próxima edição da principal competição européia. Por isso, alguns reservas devem ir a campo. Em mais um clássico de Londres, o Arsenal recebe, no domingo, o Fulham, no Emirates Stadium, pensando em garantir de vez a quarta colocação e também ir à Liga. Duelo de lanternas Na outra parte da tabela, Wigan e Sheffield United - 16.º e 17.º na classificação geral, respectivamente -, terão importantes compromissos contra West Ham e o lanterna Watford. Os quatro times estão diretamente envolvidos na luta contra o rebaixamento. Wigan e Sheffield estão empatados, com 35 pontos, e só estão a dois da zona de rebaixamento - em que estão o Charlton Athletic West Ham e Watford. A rodada se completa com as partidas Blackburn x Charlton, Manchester City x Aston Villa, Middlesbrough x Tottenham, todos no sábado. O único jogo da segunda-feira é entre Reading e Newcastle.