Chelsea fará proposta milionária para tirar Torres do Liverpool

O Chelsea estaria disposto a oferecer 50 milhões de libras (cerca de 62 de euros) ao Liverpool pelo atacante espanhol Fernando Torres, afirmou a edição desta segunda-feira do Daily Mail. Segundo o jornal, o magnata russo Roman Abramovich, proprietário do clube de Londres, está mais que preparado para fazer a proposta pelo jogador. Na última temporada, Torres balançou as redes 33 vezes pela equipe de Anfield Road. Trata-se do mesmo valor que Abramovich queria oferecer para tirar o atacante francês Thierry Henry quando ele ainda estava no Arsenal. O Daily Mail diz que há um desejo de vender Torres, mas apenas se a proposta for muito boa - o problema é enfrentar a irritação da torcida. O Chelsea seguirá contratando jogadores mesmo ainda sem definir quem ocupará o lugar do técnico israelense Avram Grant, que comandou a equipe durante a maior parte da temporada e não conquistou nenhum título. Dois holandeses estão entre os possíveis candidatos: Guus Hiddink, cujo agente já disse que ele ficará na seleção da Rússia, e o ex-jogador Frank Rijkaard, que deixou o Barcelona.