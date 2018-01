Chelsea fecha com Makelele; PSG traz Sorín Pouco antes de encerrar o prazo para as negociações no mercado europeu, o Chelsea confirmou a contratação do volante francês Claude Makelele junto ao Real Madrid. O clube inglês assinou nesta segunda-feira com o jogador por quatro anos e estima-se que o Real tenha recebido aproximadamente US$ 26 milhões pela transação. No domingo, o atleta chegou a suspender as negociações porque não iria receber os 15% do passe, mas no final do dia abriu mão para ir jogar na Inglaterra. Com a chegada de Makelele, o time inglês é um dos que mais investiu para a nova temporada européia 2003-2004. O proprietário do clube, o russo Roman Abramovich, gastou mais de US$ 150 milhões pelo futebol dos argentinos Verón e Crespo, o romeno Adrian Mutu, o inglês Joe Cole, o camaronês Geremi e o irlandês Damien Duff. Já o PSG confirmou nesta segunda-feira o reforço do lateral argentino Sorín, ex- Barcelona, mas que tem seu passe preso ao Cruzeiro. O clube francês ficará com o jogador até o final da temporada, com direito a opção de compra por 2,5 milhões de euros.