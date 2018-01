Chelsea fica no 0 a 0 e deixa de encostar no Manchester O Chelsea perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Manchester United ao empatar, neste domingo, em 0 a 0 com o Newcastle United, fora de casa, em jogo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Inglês. No último sábado, o Manchester havia tropeçado ao empatar com o Middlesbrough, por 1 a 1. Assim, a diferença entre as equipes permanece em três pontos (82 a 79). A melhor oportunidade do Chelsea foi desperdiçada por Joe Cole. O clube ainda perdeu a chance ao mandar duas bolas na trave, com Frank Lampard e John Terry. Acusações de Mourinho Antes da partida, o técnico do Chelsea, José Mourinho, acusou os árbitros do futebol inglês de estarem favorecendo o Manchester United na disputa pelo título da temporada. "Quando assisto aos últimos jogos do Manchester, tenho claros motivos para me assustar", disse. "Parece que existe uma regra no futebol em que é proibido apitar pênaltis contra eles."