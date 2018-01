Chelsea fica sem Ballack e Ricardo Carvalho contra Liverpool O meia alemão Michael Ballack e o zagueiro Ricardo Carvalho, ambos do Chelsea, não jogarão a semifinal da Liga dos Campeões contra o Liverpool e podem ficar fora até do início da próxima temporada do Campeonato Inglês. Ballack se submeteu na sexta-feira a uma operação depois de se contundir no empate por 0 a 0 no domingo passado contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. O alemão já ficou de fora da primeira partida do Chelsea contra o Liverpool na Liga dos Campeões. O Chelsea venceu por 1 a 0, jogando em casa. Já Ricardo Carvalho se machucou depois de um choque com Kevin Davies no primeiro tempo do jogo contra o Bolton Wanderers, neste sábado, que terminou empatado por 2 a 2, e foi substituído por Frank Lampard. "A lesão dele é séria, pois foi no joelho", afirmou o treinador José Mourinho sobre a situação do jogador português. "Foi nosso melhor zagueiro durante toda a temporada. Simples assim", comentou o técnico do Chelsea, que ainda acrescentou. "Sem ele, perdemos do Liverpool no Campeonato Inglês." A última derrota do Chelsea na competição foi justamente para o Liverpool, em janeiro. Ambas as equipes se enfrentam na próxima semana de olho numa vaga na final da Liga dos Campeões.