Chelsea ganha clássico do Arsenal O Chelsea venceu o clássico contra o Arsenal neste domingo por 1 a 0, gol de Drogba, aos 28 minutos do segundo tempo, e conseguiu manter os 100% de aproveitamento neste início da temporada 2005/06 do Campeonato Inglês. Com isso, o atual campeão chega aos seis pontos, e divide a liderança da competição com Tottenham, Charlton e Manchester United. No outro jogo deste domingo, completando a rodada, o Everton ganhou do Bolton por 1 a 0, na casa do adversário, gol de Bent aos sete minutos do segundo tempo. Foi a primeira vitória do Everton, que soma três pontos e fica com a 11.ª colocação. O Bolton também tem três e divide a posição com este adversário. A competição continua no próximo final de semana.