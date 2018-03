Chelsea ganha e dá vice ao Arsenal O campeão Chelsea derrotou de virada o Manchester United por 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio Old Trafford, em Manchester, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Inglês. Van Nistelrooy abriu o placar para o time da casa e o português Tiago empatou para o Chelsea no primeiro tempo. Gudjohnsen e Cole decretaram a vitória do campeão antecipado na segunda etapa. Com a derrota, o Manchester United estacionou nos 74 pontos e, com apenas mais um jogo por fazer, não tem mais chances de ultrapassar o Arsenal, que tem 80, na luta pelo vice-campeonato. O Chelsea foi a 94 pontos e bateu o recorde de vitórias da competição com o 29º resultado positivo em 37 jogos.