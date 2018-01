Chelsea ganha e é campeão inglês O Chelsea conquistou neste sábado o segundo título do Campeonato Inglês de sua história, repetindo o feito de 1955. O clube do bilionário russo Roman Abramovich, que já investiu mais de US$ 500 milhões em reforços desde que virou o dono há dois anos, derrotou o Bolton por 2 a 0 e, faltando 2 rodadas para o final, não pode ser alcançado por ninguém. Mesmo fora de casa, o Chelsea fez o que era necessário para vencer o Bolton e sair com o título antecipado. Lampard marcou os dois gols da vitória, ambos no segundo tempo. Assim, o líder e já campeão chegou aos 88 pontos, contra 74 do Arsenal, que joga na segunda-feira com o West Bromwich e ainda tem outras três partidas por jogar. Agora, o Chelsea pode se concentrar exclusivamente na Liga dos Campeões da Europa. Na terça-feira, o time comandado pelo técnico português José Mourinho enfrenta o Liverpool no jogo de volta da semifinal - houve empate por 0 a 0 no primeiro confronto. Nas outras partidas deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, Birmingham 2 x 1 Blackburn, Fulham 2 x 0 Everton, Liverpool 1 x 1 Middlesbrough, Manchester City 2 x 0 Portsmouth, Newcastle 0 x 0 Crystal e Southampton 4 x 3 Norwich City. Além do jogo Arsenal na segunda, haverá Tottenham x Aston Villa e Charlton x Manchester United no domingo.