Chelsea ganha e encosta no Arsenal O Chelsea derrotou o Manchester City por 1 a 0, neste sábado, e chegou aos mesmos 23 pontos do Arsenal. Mas o líder do Campeonato Inglês joga amanhã, contra o Charlton, no complemento da 10ª rodada, e pode voltar à liderança isolada. A decepção deste sábado foi o Manchester United, que perdeu em casa para o Fulham, por 3 a 1. Com a derrota, a equipe caiu da segunda para a terceira posição no campeonato, com 22 pontos. Nos outros jogos da 10ª rodada, Aston Villa 0 x 0 Everton, Bolton 0 x 1 Birmingham, Liverpool 3 x 1 Leeds, Newcastle 3 x 0 Portsmouth, Southampton 2 x 0 Blackburn e Wolverhampton 4 x 3 Leicester. Neste domingo, além do jogo do líder Arsenal, acontece Tottenham x Middlesbrough.