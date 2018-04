Chelsea ganha em casa e Liverpool é atropelado em dia de despedidas

Chelsea e Liverpool deram adeus neste domingo a dois de seus maiores ídolos na história, mas de maneiras bem diferentes, pela última rodada do Campeonato Inglês. Em Londres, o Chelsea, com o título já garantido, derrotou o Sunderland por 3 a 1 na despedida de Didier Drogba. Já o Liverpool visitou o Stoke City. Gerrard até marcou seu último gol com a camisa do clube, mas acabou goleado por 6 a 1.

Horas antes do duelo com o Sunderland, Drogba surpreendeu ao anunciar que faria sua última partida com a camisa do Chelsea. Para homenagear o grande ídolo do clube, José Mourinho o colocou como titular. O marfinense ficou em campo por apenas 30 minutos, mas foi devidamente homenageado ao sair carregado por seus companheiros e aplaudido pela torcida. Nem mesmo o gol de Fletcher, que havia inaugurado o placar para os visitantes, estragou a festa.

Até porque o empate do Chelsea saiu pouco depois. Diego Costa, justamente o substituto de Drogba, marcou de pênalti. No segundo tempo, mesmo sem forçar muito, o time da casa chegou à vitória. Após contra-ataque, Remy recebeu na meia-lua, ajeitou e bateu bem, vencendo o goleiro Mannone. Ainda houve tempo para que o próprio Remy selasse o placar aos 42 minutos, após cruzamento da esquerda.

Já o Liverpool viveu dia para esquecer, que coroou uma temporada melancólica e terminou apenas com uma vaga na Liga Europa. Fora de casa, a equipe foi impiedosamente goleada por 6 a 1 pelo Stoke City, que marcou cinco vezes apenas no primeiro tempo. O resultado fez os visitantes encerrarem o Inglês em sexto, com 62 pontos.

Era a última partida de Gerrard com a camisa vermelha, uma vez que o meia já acertou sua transferência para o Los Angeles Galaxy. E no que depender de seu último jogo, ele não ficará com saudades. Diouf, duas vezes, Walters, Charlie Adam e Nzonzi marcaram no primeiro tempo para o Stoke. O próprio Gerrard até deixou sua marca, em contra-ataque, no início da etapa final, mas Peter Crouch ainda aumentaria a goleada.

Quem também se despediu do Campeonato Inglês neste domingo foi Frank Lampard, que também vai para os Estados Unidos, atuar no New York City. Grande ídolo do Chelsea, o jogador, atualmente no Manchester City, deixou sua marca no adeus e foi fundamental na vitória do vice-campeão por 2 a 0 sobre o Southampton, em casa. O outro gol foi marcado por Agüero.

Ainda neste domingo, o Arsenal encerrou a temporada com uma bela goleada sobre o West Bromwich, por 4 a 1, em casa. Terceiro colocado da competição, o time londrino contou com atuação de gala de Walcott, que marcou três vezes, para conseguir o resultado. Wilshere também deixou sua marca e McAuley descontou.

Continuando na parte de cima da tabela, o Manchester United, quarto colocado, não passou de um empate por 0 a 0 diante do Hull City. Já o Tottenham garantiu a quinta posição ao derrotar o Everton por 1 a 0, fora de casa, com mais um gol de Harry Kane.

NEWCASTLE NA ELITE

Um dos mais tradicionais clubes da Inglaterra, o Newcastle deu um grande susto em sua torcida, teve uma sequência quase interminável de derrotas, mas venceu neste domingo e se garantiu na elite. Em casa, a equipe fez 2 a 0 no West Ham e subiu para 39 pontos, em 15.º.

Outro que se salvou foi o Aston Villa, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o já rebaixado Burnley. Pior para o Hull, que caiu para 18.º e jogará a segunda divisão na próxima temporada, assim como Burnley e Queens Park Rangers.