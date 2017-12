Chelsea ganha fácil na Inglaterra O Chelsea passou fácil pelo Portsmouth, neste domingo, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Inglês, a última do ano. Com gols de Bridge, Lampard e Geremi, a equipe ganhou por 3 a 0 e chegou aos 42 pontos. Mesmo assim, está em terceiro lugar, atrás do Arsenal (42) e Manchester United (43). O Manchester joga ainda neste domingo, contra o Middlesbrough. Já o Arsenal só vai a campo na segunda-feira, contra o Southampton. As outras partidas da rodada, todas hoje, são: Newcastle x Blackburn, Aston Villa x Fulham, Bolton x Leicester, Everton x Birmingham, Manchester City x Liverpool, Tottenham x Charlton e Wolverhampton x Leeds.