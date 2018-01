Chelsea ganha outra e amplia vantagem O frio que castiga a Europa neste final de ano impediu a realização de três partidas da rodada desta quarta-feira do Campeonato Inglês. Os jogos Bolton x Middlesbrough, Blackburn x Sunderland e Newcastle x Charlton não puderam ser disputados porque os gramados ficaram congelados e cobertos de neve. Mas nem a baixa temperatura foi capaz de parar o Chelsea, que ganhou mais uma vez e ampliou sua vantagem na liderança. A vítima dessa vez foi o Manchester City. Mesmo fora de casa, o Chelsea ganhou por 1 a 0, com gol de Joe Cole aos 34 minutos do segundo tempo. Com isso, chegou aos 52 pontos, tendo vencido 17 dos 19 jogos disputados. O Chelsea ainda foi favorecido pelo tropeço do segundo colocado, o Manchester United, que só empatou com o Birmingham, por 2 a 2. Assim, a diferença entre os dois passou a ser de 11 pontos. Mas quem parece estar na briga para alcançar o líder Chelsea é mesmo o Liverpool, que venceu nesta quarta-feira a sua 9ª partida seguida no Campeonato Inglês. No dérbi contra o Everton, fez 3 a 1 - foi o segundo gol que levou nos últimos 14 jogos que disputou (o outro foi de Mineiro, na final do Mundial perdida para o São Paulo). Com gols de Crouch, Gerrard e Cissé, o Liverpool chegou aos 37 pontos. Ainda está longe do Chelsea, mas tem duas partidas a menos do que o líder - contou com um tempo de preparação para disputar o Mundial no Japão - e pode encostar. Outros resultados da 19ª rodada do Campeonato Inglês: West Ham 0 x 2 Wigan, Arsenal 4 x 0 Portsmouth, West Bromwich 2 x 0 Tottenham, Fulham 3 x 3 Aston Villa. A próxima rodada do Campeonato Inglês será sábado, no último dia do ano.