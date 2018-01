Chelsea ganha outra e lidera sozinho O Chelsea derrotou, neste sábado, o Sunderland por 2 a 0, em Londres, e manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês. Com 15 pontos em cinco jogos disputados, o atual campeão só pode ser alcançado pelo surpreendente Charlton, que também está com 100% de aproveitamento (12 pontos em quarto partidas) depois de vencer o Birmingham por 1 a 0. No clássico de Manchester, no estádio Old Trafford, o City conseguiu arrancar um empate com o rival United por 1 a 1. Os outros resultados deste sábado foram Everton 0 x 1 Portsmouth, Newcastle 1 x 1 Fulham, Tottenham 0 x 0 Liverpool e West Bromwich 1 x 2 Wigan Athletic.