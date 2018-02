Chelsea goleia e amplia invencibilidade Ninguém consegue parar o Chelsea na Inglaterra. Mesmo depois de começar perdendo para o Bolton, o atual campeão inglês virou o jogo deste sábado, goleando por 5 a 1 em casa e mantendo a liderança do campeonato nacional - até agora, foram 9 vitórias em 9 jogos disputados. Giannakopoulos abriu o placar para o Bolton logo no começo do jogo deste sábado. Jogando em casa, o Chelsea só reagiu no segundo tempo, quando marcou seus 5 gols: dois de Drogba, dois de Lampard e outro de Gudjohnsen. Com essa vitória, o time chegou aos 27 pontos e já tem 9 de vantagem sobre o Tottenham, que está em segundo lugar no Campeonato Inglês. O Tottenham chegou aos 18 pontos no campeonato ao vencer o Everton por 2 a 0, também neste sábado. Já o Manchester United ganhou fora de casa do Sunderland, por 3 a 1, e está na terceira posição. Quem decepcionou nesta rodada foi o Arsenal, que perdeu para o West Bromwich por 2 a 1. Em outros jogos deste sábado: Liverpool 1 x 0 Blackburn e Wigan 1 x 0 Newcastle. Ainda neste sábado, mais um jogo acontece pela 9ª rodada do Campeonato Inglês: Middlesbrough x Portsmouth. No domingo, serão disputadas as seguintes partidas: Birmingham x Aston Villa e Manchester City x West Ham. E na segunda, terá Charlton x Fulham.