Chelsea goleia e aumenta a vantagem O Chelsea goleou o Norwich City por 4 a 0, neste sábado, e aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Graças aos gols de Duff, Lampard, Robben e Drogba, a equipe chegou aos 43 pontos, seis a mais do que o Everton, que só empatou com o Blackburn, por 0 a 0. Com isso, o Arsenal pode assumir a segunda colocação do campeonato, já que está com 35 pontos - dois a menos do que o Everton - e joga neste domingo com o Portsmouth. Nos outros jogos disputados neste sábado: Birmingham 4 x 0 West Bromwich Albion, Bolton 0 x 1 Manchester, Middlesbrough 3 x 0 Aston Villa e Tottenham 5 x 1 Southampton.