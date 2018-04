Chelsea goleia e avança na Liga dos Campeões: Liverpool vence Dois gols de Didier Drogba, um de Alex e outro de Joe Cole levaram o Chelsea às oitavas-de-final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, após uma vitória por 4 x 0 sobre o Rosenborg Trondheim. Após dois gols de Drogba, o zagueiro brasileiro Alex fez o terceiro, antes de Cole completar o placar. A uma rodada do final da fase de grupos, o Chelsea já se garantiu como líder do Grupo B, com 11 pontos. O segundo colocado na chave é o Rosenborg, com sete pontos, dois a mais que o Schalke 04, que empatou em 0 x 0 com o Valencia. Com quatro pontos, o time espanhol está eliminado. No Grupo A, todos os times seguem com chances de classificação. O líder Porto, com oito pontos, perdeu para o Liverpool por 4 x 1, o que levou os ingleses a sete pontos, o mesmo que o Olympique de Marselha, que foi derrotado por 2 x 1 pelo Besiktas, com seis pontos. (Por Wojciech Moskwa)