Chelsea goleia e é líder provisório As contratações milionárias no Chelsea começam a render frutos para o clube inglês. Neste sábado, a equipe foi impiedosa e goleou o Wolverhampton por 5 a 0 (dois gols de Crespo), assumindo a liderança provisória do Campeonato Inglês, com 13 pontos, mesmo número que o Arsenal que enfrenta no domingo o Manchester United. Nos demais jogos, o Aston Villa bateu o Charlton por 2 a 1, o Birmingham derrotou o Leeds por 2 a 0, o Liverpool venceu o Leicester por 2 a 1, o Blackburn passou pelo Portsmouth por 2 a 1, o Southampton ganhou do Tottenham por 3 a 1, enquanto Fulham x Manchester City (2 a 2) e Newcastle x Bolton (0 a 0) ficaram no empate.