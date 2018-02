Chelsea goleia e mantém a vantagem O Chelsea segue tranqüilo na liderança do Campeonato Inglês. Depois de golear o Blackburn por 4 a 2, neste sábado, o time chegou aos 31 pontos em 11 jogos disputados, mantendo 9 de vantagem para o segundo colocado, o Wigan, que venceu o Fulham por 1 a 0. O destaque da vitória do Chelsea foi o meia Frank Lampard, que marcou dois gols. Além dele, Drogba e Joe Cole completaram o placar, enquanto Bellamy descontou duas vezes para o Blackburn. Em outros jogos da rodada do Campeonato Inglês: Birmingham 0 x 1 Everton, Charlton 0 x 1 Bolton, Liverpool 2 x 0 West Ham e Sunderland 1 x 4 Portsmouth. Ainda neste sábado, jogam: Middlesbrough x Manchester United.