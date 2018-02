Chelsea goleia e mantém larga vantagem Os três primeiros colocados do Campeonato Inglês venceram seus jogos neste sábado e seguem na briga pelo título da competição. O Chelsea goleou o Crystal Palace por 4 a 1 e somou 77 pontos, 11 a mais que o Manchester United, que bateu o Fulham por 1 a 0, e 13 sobre o Arsenal, vencedor do duelo contra o Blackburn Rovers por 1 a 0. Nos demais jogos, o West Browmich goleou o Charlton Athletic por 4 a 1, o Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 1 e o Portsmouth empatou com o Newcastle por 1 a 1. Logo mais à tarde jogam Bolton Wanderers e Norwich.