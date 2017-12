Chelsea goleia e se afirma como líder O Chelsea é cada vez mais líder do Campeonato Inglês 2004/05. Neste sábadom goleou o Charlton por 4 a 0 na casa do adversário e chegou aos 36 pontos na classificação, abrindo temporariamente cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal. Essa diferença pode voltar para apenas dois pontos se o Arsenal, que joga neste domingo, vencer o Liverpool na casa do adversário. Os resultados dos jogos deste sábado foram: Bolton 0 x 1 Portsmouth; Charlton 0 x 4 Chelsea; Fulham 0 x 2 Blackburn; Birmingham 1 x 1 Norwich; Manchester City 2 x 0 Aston Villa; Southampton 2 x 2 Crystal Palace e West Bromwich 0 x 3 Manchester United.