Chelsea goleia e se mantém na ponta O Chelsea goleou o Fulham por 4 a 1 na tarde deste sábado e manteve a liderança isolada do Campeonato Inglês. Após 13 rodadas, a equipe chega aos 32 pontos e abre dois de vantagem em relação ao Arsenal, que um pouco antes havia vencido o Totthenham por 5 a 4, num dos jogos mais emocionantes do campeonato até aqui. O Chelsea teve um pouco de dificuldade no início. Abriu a contagem aos 33 minutos do primeiro tempo com Frank Lampard, numa partida até então muito equilibrada. Em desvantagem, o Fulham tomou coragem; foi à frente e arrancou o empate, com Papa Bouba Diop, aos 12 do segundo. Mas o Chelsea soube se impor e, dois minutos depois, se colocou novamente na frente, com gol de Arjen Robben. A partir daí, o líder se tranqüilizou e consolidou a vitória com gols de William Gallas e Tiago Cardoso. O Arsenal derrotou o Tottheham por 5 a 4 num jogo espetacular. A equipe dos brasileiros Edu e Gilberto Silva aproveitou-se das seguidas falhas da defesa adversária para ganhar a partida e colocar um fim à série de três jogos sem vitória na competição. O Tottenham - que tomou quatro dos cinco gols em erros na saída de bola da defesa - continua em crise. Após a 5ª derrota consecutiva, o time ocupa apenas a 14ª posição na classificação geral. Jogando no estádio de White Hart Lane, o Tottheham saiu na frente, com gol de Noureddine Naybet aos 37 do primeiro tempo, mas sofreu a virada, com gols de Henry e Lauren (pênalti). Confiante, o Arsenal chegaria ao terceiro, com Patrick Vieira. Quando o jogo dava sinais que estava definido, Defoe diminuiu para o Tottheham (3 a 2). Mas o Arsenal abriu de novo, fazendo 4 a 2 com Ljungberg. O Tottheham não se abateu e encostou outra vez: Ledley King fez 4 a 3. Só que o Arsenal reagiu e Rober Pires ampliou para 5 a 3. A dois minutos do final, Kanoute diminuiu mais uma vez, fazendo 5 a 4. Animado, o Totteham foi todo para cima, tentando empatar nos minutos finais. O Arsenal, no entanto, se segurou, e manteve o resultado. Veja os resultados deste sábado: Bolton Wanderers 1 x 2 Aston Villa Charlton Athletic 4 x 0 Norwich City Fulham 1 x 4 Chelsea Liverpool 3 x 2 Crystal Palace Manchester City 1 x 1 Blackburn Rovers Southampton 2 x 1 Portsmouth Tottenham Hotspur 4 x 5 Arsenal