Chelsea goleia o líder Liverpool Apesar de ter sido goleado pelo Chelsea por 4 a 0, neste domingo, o Liverpool segue na liderança isolada do Campeonato Inglês, com 33 pontos. A equipe foi favorecida pelos resultados da rodada, já que o Arsenal apenas empatou com o West Ham no sábado e está em segundo lugar, com 30. Na outra partida disputada hoje, o Leeds ficou no 2 a 2 com o Leicester. Na segunda, jogam Aston Villa e Ipswich Town.