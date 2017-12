Chelsea goleia Southampton por 4 a 0 O Chelsea goleou o Southampton por 4 a 0, neste sábado, e se manteve na segunda posição do Campeonato Inglês, com 75 pontos, quatro a mais do que o terceiro colocado Manchester, derrotado pelo Blackburn hoje por 1 a 0. O Arsenal, com 83 pontos, já é campeão por antecipação. Confira os demais resultados da rodada: Charlton 2 x 2 Leicester, Manchester City 1 x 0 Newcastle, Portsmouth 1 x 1 Fulham e Wolverhampton 2 x 1 Everton. Neste domingo jogam Bolton x Leeds, Aston Villa x Tottenham e Liverpool x Middlesbrough.