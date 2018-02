Chelsea joga para disparar de vez O Chelsea tem outra boa chance de continuar disparado no topo da classificação do Campeonato Inglês neste sábado, quando enfrenta o Newcastle, pela 16.ª rodada. Líder da competição com 36 pontos, o Chelsea pretende aproveitar o fato de jogar em casa vindo de uma goleada (4 a 0 sobre o Charlton) e pela campanha regular do adversário (é apenas o 10.º colocado, com 20 pontos) Quem fica na torcida por um tropeço do Chelsea é o vice-líder Arsenal (31 pontos), que joga contra o Birmingham (14.º, com 14 pontos). A torcida contra é necessária para que a vantagem do rival, atualmente em cinco pontos, diminua. Os outros jogos deste sábado são: Aston Villa (6.º) x Liverpool (7.º); Everton (3.º) x Bolton (8.º); Manchester United (4.º) x Southampton (18.º); Norwich (19.º) x Fulham (15.º); Portsmouth (11.º) x West Bromwich (20.º) e Blackburn (17.º) x Tottenham (13.º). No domingo, Cristal Palace x Charlton completam a rodada.