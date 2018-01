Chelsea joga para manter a vantagem O Chelsea tem uma boa vantagem de nove pontos sobre o Manchester United (65 a 56) no Campeonato Inglês, mas a rodada deste fim de semana é complicada para o time dirigido por José Mourinho. Neste sábado, a equipe jogará fora de casa contra o Everton - quarto colocado, com 48 pontos - e mais uma vez não terá seu principal jogador: o atacante holandês Robben, machucado. O Manchester United só joga domingo, no clássico contra o Manchester City. Terceiro colocado com 54 pontos, o Arsenal fechará a rodada jogando segunda-feira contra o Crystal Palace. Outros jogos deste sábado na Inglaterra: Birmingham x Liverpool, Blackburn x Norwich, Bolton x Middlesbrough e Portsmouth x Aston Villa.