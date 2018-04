Chelsea lembra Tottenham e se previne após bater Basel

"Nós temos a experiência do Tottenham, então sabemos que esse time (o Basel) é um grande time, que pode marcar gols em casa e fora, e por isso temos que estar concentrados", disse o técnico Rafa Benítez, já falando do jogo de volta do duelo, na quinta-feira que vem, desta vez no Stamford Bridge.

Nas quartas, o Basel chegou abrir 2 a 0 sobre o Tottenham em Londres, mas levou o empate. Na Suíça, vencia por 2 a 1 até sete minutos antes do fim do jogo. Novamente sofreu o empate, mas avançou nos pênaltis. Agora vai voltar à capital inglesa atrás de uma vitória por um (desde que marque dois ou mais gols) ou dois gols de saldo. Se conseguir isso, será o primeiro time suíço na final de um torneio europeu.

"Não podemos estar superconfiantes para a próxima partida. Nós sabemos que, se jogarmos bem, podemos vencer qualquer um, então podemos fazer isso. Será um jogo muito intenso e nós sabemos que nós estamos jogando contra um time que não tinha perdido em casa", completou o treinador.

Perguntado se a vitória por 2 a 1 foi merecida, Benítez disse que sim. "Eu acho que fizemos um duro trabalho até o fim. Penso que tivemos chances no contra ataque, mas não conseguíamos fazer o segundo gol." Moses abriu o placar para o Chelsea logo no início da partida, Schär empatou de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, mas David Luiz deu a vitória ao time inglês aos 49.