Chelsea leva susto, mas reage e goleia O Chelsea levou um susto, mas conseguiu se impor e goleou o Wolverhampton por 5 a 2 neste sábado, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. Com esse resultado o time reduziu para seis a diferença de pontos em relação ao líder Arsenal ( 73 a 67), que neste domingo enfrentar o Manchester United, em Londres. O Chelsea chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas no final Hasselbaink fez a diferença. Ele marcou 3 gols a partir dos 32 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória. Melchiot e Lampard completaram o marcador para o Chelsea. Camara e Craddock fizeram os gols do Wolverhampton. A rodada deste sábado teve os seguintes resultados: Birmingham City 4 x 1 Leeds United; Southampton 1 x 0 Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers 1 x 2 Portsmouth, Charlton Athletic 1 x 2 Aston Villa, Chelsea 5 x 2 Wolverhampton, Everton 1 x 1 Middlesbrough e Manchester City 0 x 0 Fulham. A 30ª rodada será completada neste domingo com mais três jogos: Bolton Wanderers x Newcastle United; Leicester City x Liverpool e Arsenal x Manchester United.