Chelsea mantém a ponta na Inglaterra O Chelsea venceu o Portsmouth por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, e manteve a liderança do Campeonato Inglês com 37 pontos, 11 a mais que o Arsenal, que, no entanto, tem um jogo a menos. Os gols do Chelsea foram marcados pelo argentino Crespo, que nesta semana teve seu nome ligado a uma possível troca com o compatriota Carlitos Tevez, do Corinthians, e pelo meia Frank Lampard, de pênalti.