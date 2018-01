Chelsea mantém domínio na Inglaterra O Chelsea manteve seu domínio no Campeonato Inglês 2004/05 ao vencer neste sábado o Liverpool por 1 a 0, na casa do adversário, com gol de Joe Cole aos 35 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o Chelsea chega aos 52 pontos na classificação. Se o Arsenal (que joga mais tarde contra o Charlton) vencer, a vantagem continua sendo de cinco pontos. Senão, aumenta para oito. No outro jogo desta abertura da 21.ª rodada, o Fulham fez 3 a 1 no Crystal Palace. Os gols foram de Andy Cole (2) e Radzinski, para o Fulham, e Andrew Johnson, para o Crystal.