Chelsea mantém liderança na Inglaterra O Chelsea confirmou seu favoritismo neste sábado ao ganhar do Charlton por 2 a 0 na casa do adversário. Com esta vitória, o atual campeão inglês continua na liderança da Premier League, agora com 18 pontos, seis a mais que o próprio Charlton (que tem um jogo a menos). A vantagem na ponta, porém, pode diminuir, pois o Manchester City - terceiro, com 11 - joga neste domingo. Os gols do Chelsea foram marcados no segundo tempo, por Hernan Crespo (aos 10) e Arjen Robben (aos 15). Neste sábado ainda acontece o jogo Aston Villa x Tottenham. Já no domingo, os seguintes jogos serão disputados: Blackburn x Newcastle; Liverpool x Manchester United; Manchester City x Bolton; e Wigan x Middlesbrough. Na segunda, Arsenal x Everton fecham a rodada. Os resultados deste sábado até o momento são: Charlton 0 x 2 Chelsea; Fulham 1 x 2 West Ham; Portsmouth 1 x 1 Birmingham; e Sunderland 1 x 1 West Bromwich.