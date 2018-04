Chelsea marca gol aos 47 minutos do 2º tempo e é campeão da Liga Europa

AMSTERDÃ - Com um gol do zagueiro sérvio Ivanovic marcado já aos 47 minutos do segundo tempo, o Chelsea conquistou nesta quarta-feira o inédito título da Liga Europa, segundo maior torneio de clubes do continente. O time inglês foi campeão ao ganhar do Benfica por 2 a 1, na decisão no estádio do Ajax, em Amsterdã, na Holanda.

O título da Liga Europa salva a temporada do Chelsea, que vinha colecionando seguidos fracassos. Até então, tinha perdido o título do Mundial (para o Corinthians) e da Supercopa da Europa (diante do Atlético de Madrid), além de cair precocemente no Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Para completar, o Chelsea também deu vexame na Liga dos Campeões da Europa, competição em que defendia o inédito título conquistado na temporada passada. Foi eliminado ainda na fase de grupos, ficando atrás de Shakhtar Donetsk e Juventus na chave, o que fez com que fosse "rebaixado" para a disputa da Liga Europa.

Ao Benfica, fica a frustração por ter perdido a sexta final seguida em competição europeia. Bicampeão da Liga dos Campeões em 1961 e 1962, o time português perdeu todas as decisões continentais que disputou desde então. Foram cinco na própria Liga dos Campeões e uma única na Liga Europa (diante do Anderlecht em 1983).

FINAL

Os dois finalistas disputaram a Liga Europa como uma espécie de prêmio de consolação, depois de terem terminado apenas em terceiro lugar de seus grupos na Liga dos Campeões da Europa. Assim, entraram direto na fase eliminatória, quando começou o mata-mata com 32 participantes, avançando até a decisão.

O Chelsea entrou em campo sem dois titulares nesta quarta-feira, o meia belga Hazard e o zagueiro inglês Terry, ambos machucados. Além disso, o técnico espanhol Rafa Benitez optou por escalar o zagueiro brasileiro David Luiz como volante, formando o meio junto com outros dois jogadores do Brasil, Ramires e Oscar.

Com dois brasileiros entre os titulares - o goleiro Artur e o zagueiro Luisão -, o Benfica começou melhor a decisão. O time português dominou grande parte do primeiro tempo, mas falhou na hora de concluir as jogadas de ataque. Do outro lado, o Chelsea teve sua melhor chance num chute isolado de Lampard.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 13 minutos, o atacante espanhol Fernando Torres aproveitou vacilo da zaga adversária, ganhou na corrida de Luisão e ainda driblou o goleiro antes de fazer 1 a 0 para o Chelsea. Mas o Benfica não se intimidou com a desvantagem no placar e foi buscar o empate.

O Benfica contou com uma ajudinha do adversário para chegar ao empate. Aos 22 minutos, o defensor espanhol Azpilicueta colocou a mão na bola dentro da área: pênalti. O atacante paraguaio Oscar Cardozo bateu e marcou o gol. Ele mesmo quase conseguiu a virada aos 36, mas o goleiro checo Cech fez uma grande defesa.

O Chelsea também esteve perto de marcar aos 42 minutos, mas o lindo chute do meia inglês Lampard acertou o travessão. Aí, quando a decisão já caminhava para a prorrogação, Ivanovic aproveitou a cobrança de escanteio nos acréscimos e cabeceou para fazer o gol da vitória, que garantiu o título para o clube inglês.