Chelsea marca no fim e estreia com vitória no Inglês

Um dos candidatos ao título do Campeonato Inglês, o Chelsea levou um susto neste sábado diante de sua torcida. O time de Londres contou com um gol nos acréscimos para arrancar uma vitória sobre o Hull City, no Stamford Bridge, por 2 a 1, na estreia da competição.

Motivado pelos bons resultados na pré-temporada, o Chelsea mostrou força ofensiva no início da partida, mas parou na retranca do adversário. A situação ficou mais complicada quando o Hull saiu na frente no placar, aos 28 minutos de jogo. Após boa jogada pela direita, Boateng bateu forte. O goleiro rebateu e Hunt, com o gol aberto, mandou para as redes.

O Chelsea empatou ainda no primeiro tempo. Drogba bateu firme no canto em cobrança de falta, e o goleiro não alcançou, aos 37 minutos. No segundo tempo, os donos da casa aumentaram a pressão, em jogadas rápidas de Anelka e Drogba.

O gol da vitória acabou saindo aos 46 minutos, dos pés do mesmo Drogba. Ele avançou pela esquerda até a linha de fundo e bateu alto e cruzado. A bola enganou o goleiro e garantiu os primeiros três pontos do Chelsea na competição.

O time londrino volta a campo já na terça-feira para enfrentar o Sunderland, fora de casa, pela segunda rodada do Inglês. O Hull City encara o Tottenham diante de sua torcida, na quarta-feira.