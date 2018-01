Chelsea oferece ? 100 mi por Adriano O Chelsea estaria disposto a pagar cerca de 100 milhões de euros ao Inter de Milão pela contratação do atacante brasileiro Adriano, que parece ter uma proposta de seu atual clube para renovar o contrato por dez anos. As duas informações aparecem nesta quarta-feira em diversos meios de comunicação italianos, que debatem as supostas propostas da equipe do magnata russo Roman Abramovich (Chelsea) e a do italiano Massimo Moratti (Inter de Milão). Segundo a imprensa, o Chelsea está disposto a tentar pela terceira vez a compra de Adriano e, para isso, pagaria 100 milhões de euros ao Inter, com quem o jogador tem contrato vigente até 30 de junho de 2008. Essa oferta quebraria todos os recordes de transferências e serviria para o Inter de Milão recompor e reforçar sua equipe com novas contratações. Entre essas contratações, segundo o jornal esportivo romano Corriere dello Sport Stadio, estariam o zagueiro argentino Walter Samuel, atualmente no Real Madrid. Outros meios de comunicação, no entanto, apontam o interesse do Inter de Milão em manter Adriano na equipe e indicam que Moratti já teria oferecido ao jogador uma ampliação de seu contrato por dez anos: cinco anos fixos mais a opção por outros cinco. Esses dez anos começariam em junho de 2005 (não em 2008 quando termina o atual contrato), já que haveria um aumento dos atuais rendimentos do jogador. A resposta de Adriano, que redes de televisão italianas apontam que poderá acontecer em breve, seria positiva mas com a condição de jogar num "Inter potente" e capaz de disputar o maior número de títulos, nacionais e internacionais, possíveis.