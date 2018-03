Chelsea oferece US$ 115 milhões por Raúl O elenco de estrelas do Real Madrid pode sofrer uma grande baixa se depender do Chelsea, da Inglaterra. Depois de fortalecer o time com a contratação milionária de David Beckham, o clube espanhol pode estar perdendo o atacante Raúl. Na edição deste domingo do jornal inglês ?The Sun? saiu publicado que o proprietário do clube inglês, o russo Roman Abramovich, está disposto a fazer a maior oferta do futebol mundial para tirar o espanhol do Real Madrid: US$ 115 milhões. O dono do Chelsea também promete dobrar o valor do salário de Raúl para US$ 14 milhões por temporada. O atacante está aguardando a renovação de contrato com Real Madrid, que termina em 2005 e lhe rende US$ 7 milhões por ano. ?Roman Abramovich ofereceu US$ 115 milhões pelo Raúl. Ele estaria disposto a pagar até US$ 19,5 milhões por temporada ? mais que o dobro do que recebe no Real?, confirmou o agente Gines Carvajal. Apesar dos valores astronômicos, não será nada fácil para o Chelsea tirar Raúl do Real Madrid. O atacante de 26 anos é um dos grandes ídolos da Espanha e uma das principais atrações da equipe madrilena, ao lado de Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos e Beckham. É tão respeitado pela diretoria do Real Madrid que não perdeu a camisa número 7 mesmo com a chegada de Beckham. Só para controle do entusiasmo do chefão do Chelsea, foi divulgado também que o valor da rescisão contratual do atacante espanhol é de US$ 207 milhões. Além disso, teria de mostrar muito carisma para fazer Raúl mudar de idéia, já que o atacante não se mostrou nem um pouco empolgado com o fato de ganhar o dobro no futebol inglês. ?Quero ficar no Real Madrid?, avisou o jogador, direto da Ásia, onde o Real Madrid realiza uma excursão milionária. Enquanto o Chelsea sonha com a chegada de um jogador do Real Madrid, o Middlesbrough está muito próximo de acertar com o clube madrileno o empréstimo por um ano do volante Flávio Conceição. Nesta segunda-feira, o brasileiro deverá se apresentar para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes para a transferência. ?Eu me sinto muito feliz de vir para a Inglaterra e jogar na primeira divisão?, disse Flávio Conceição, que perdeu seu lugar no Real Madrid com a contratação de David Beckham. Aos 29 anos, Flávio Conceição terá a companhia do meia Juninho Paulista e do volante Doriva no time inglês.