Chelsea oferece US$ 28 mi por Salas O time inglês do Chelsea ofereceu US$ 28 milhões a Lazio pelo passe do atacante chileno Marcelo Salas. O presidente do clube italiano, Sergio Cragnotti, tem a intenção de aceitar a oferta. A transferência de Salas faz parte de um projeto de novas contratações do Chelsea, que ainda tenta comprar da Lazio o passe do zagueiro Paolo Negro, pelo qual pagaria US$ 10 milhões. A Lazio também pretende renovar seu elenco e cogita a transferência de Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda, ambos da Udinese.