Chelsea oferece US$ 35 milhões a Emerson O Chelsea está com dinheiro de sobra. O clube inglês, recentemente comprado pelo milionário russo Roman Abramovitch, ofereceu US$ 35 milhões para o volante Emerson assinar contrato de seis temporadas. Há três anos, o brasileiro defende a Roma, que recusou US$ 30 milhões para negociá-lo. A estratégia britânica foi atrevida. Como os italianos não aceitaram a proposta, a saída foi a de tentar o próprio jogador. ?Por ser uma pessoa muito correta, ele nos informou a respeito do contato?, admitiu Franco Baldini, diretor do clube, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport. ?Claro que isso mexe, mas nós lhe dissemos que o consideramos insubstituível e estudamos aumento de salário.? Outro brasileiro que recebeu destaque, nesta segunda-feira, na imprensa da Itália foi Rivaldo. O meia não embarca nesta terça-feira para Washington, com o restante do elencodo Milan, por decisão de Carlo Ancelotti. O treinador preferiu que ficasse na concentração do clube, em Milão, para aprimorar a forma, junto com o dinamarquês Jon Tomasson. O campeão europeu voltará dos Eestados Unidos na segunda-feira.