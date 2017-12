Chelsea pagaria até ? 85 mi por Nistelrooy A equipe inglesa do Chelsea estaria disposta a pagar até 85 milhões de euros para ter o atacante holandês Ruud van Nistelroy, segundo declarações do diretor geral do clube, Paul Smith, ao jornal Evening Standard desta quarta-feira. ?Se Nistelrooy vale 85 milhõe de euros, e se nós considerarmos que representa um bom investimento, provavelmente pagaríamos esse valor para tê-lo em nosso time", afirmou o dirigente. "Se Pelé estivesse no mercado hoje, e custasse 142 milhões de euros nós tentaríamos contratá-lo", acrescentou. Se concretizada, a transferência deverá se transformar na mais cara do futebol mundial. Até agora, o recorde está em poder do Real Madrid, que na temporada 2001/02, pagou 75 milhões de euros para tirar o francês Zinedine Zidane da Juventus, da Itália. O Chelsea, que desde julho foi adquirido pelo multimilionário russo Roman Abramovich, já investiu 159 milhões de euros na contratação de jogadores. Paul Smith afirmou, no entanto, que a prioridade no clube é outra. Em razão das contusões do francês Emmanuel Petit e do argentino Verón, além da necessidade de dar um pequeno período de descanso a Makelele e a Frank Lampard, o clube pensa em contratar um zagueiro e um meio-campista.