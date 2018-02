Chelsea pagaria R$ 260 milhões para levar Ronaldinho Gaúcho

Os rumores sobre a saída do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho do Barcelona voltaram a monopolizar as capas dos principais jornais esportivos espanhóis nesta quarta-feira. Segundo o diário Marca, o Chelsea, do milionário russo Roman Abramovich, irá pagar 100 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para contar com o jogador já em janeiro do próximo ano. O valor agradaria ao clube espanhol, que espera fazer caixa com o brasileiro, uma vez que seu rendimento caiu nos últimos jogos e ele amarga o banco de reserva. A camisa de Ronaldinho deixou de ser a mais vendida e foi superada pela de Lionel Messi. O Marca ainda trás uma entrevista com o técnico holandês Frank Rijkaard, que afirma que "o próprio brasileiro se colocou no banco de reservas do Barça" - Ronaldinho é criticado pela imprensa espanhola por se preocupar mais "com a noite" do que com o futebol. Por sua vez, o Mundo Deportivo afirma que Ronaldinho não sairá. O jornal ainda publica em sua capa que Roberto de Assis, empresário e irmão do craque, desmentiu todos os rumores sobre sua transferência para o Chelsea, avisando que o atleta renovará com o clube espanhol até 2014.