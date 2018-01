Chelsea patina e não sai do empate O Manchester City confirmou neste domingo ser a pedra no sapato do Chelsea no Campeonato Inglês. Depois de derrotar o líder no primeiro turno por 1 a 0 ? único jogo que o Chelsea perdeu na competição ?, o time segurou um empate sem gols em Londres e ajudou seu arquirrival Manchester United a diminuir de 11 para nove pontos (65 a 56) a desvantagem em relação ao primeiro colocado. Faltam 12 rodadas para o final do campeonato. O grande nome do jogo foi o goleiro David James, do Manchester City. Ele parou o ataque do Chelsea e aos 49 minutos do segundo tempo fez uma defesa espetacular que tirou o grito de gol da garganta dos torcedores do time da casa. O meia Frank Lampard acertou um violento sem-pulo à queima-roupa e o goleiro, com muito reflexo, se esticou e conseguiu espalmar. Empatar em casa não foi a única notícia ruim do dia para o Chelsea. O time corre o risco de ficar sem o atacante holandês Robben até o fim da temporada por causa de uma fratura no pé esquerdo. O único jogador do Chelsea que teve motivo para sair satisfeito de campo foi o goleiro Cech, que aumentou para 871 minutos seu recorde sem levar gols. Ele havia quebrado o recorde do Campeonato Inglês ? que pertencia ao dinamarquês Peter Schmeichel, ex-Manchester United ? na rodada anterior. Na outra partida deste domingo, Southampton e Everton empataram por 2 a 2. O Everton está em quarto lugar, com 48 pontos. E o Southampton é o penúltimo com 19. A rodada foi aberta no sábado, com os seguintes resultados: Crystal 0 x 1 Bolton Middlesbrough 1 x 0 Blackburn Newcastle 1 x 1 Charlton Aston Villa 1 x 3 Arsenal Manchester United 2 x 0 Birmingham Liverpool 3 x 1 Fulham Tottenham 3 x 1 Portsmouth Norwich 3 x 2 West Bromwich