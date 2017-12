Chelsea perde a invencibilidade O Manchester United acabou com a invencibilidade de 40 jogos do Chelsea no Campeonato Inglês - 11 na atual temporada. Diante de mais de 67 mil pagantes, o time comandado por Alex Ferguson venceu o atual campeão por 1 a 0, em casa, neste domingo, com um gol do volante Fletcher aos 31 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a derrota, a terceira seguida - perdeu na última semana na Copa da Liga Inglesa e na Copa dos Campeões -, o Chelsea continua na liderança do campeonato com 31 pontos, seis a mais que o segundo colocado, o Wigan. O Manchester pulou do nono para o terceiro lugar, com 21. No outro jogo deste domingo, o Everton bateu o Middlesbrough por 1 a 0 - gol de Beattie - e subiu para o 14.º lugar, com 13 pontos. O Middlesbrough é o 13.º, com 15.