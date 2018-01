Chelsea perde chance de virar líder O Chelsea ficou no empate com o Middlesbrough, por 1 a 1, e desperdiçou uma boa chance de virar líder do Campeonato Inglês, ao menos até amanhã. Com o resultado, a equipe ficou em terceiro lugar, com 34 pontos, um a menos que o Arsenal, que enfrenta o Tottenham neste domingo. Quem se aproveitou da rodada deste sábado foi o Manchester United, que passou a ter 35 após a vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. Mais quatro partidas foram disputadas neste sábado: Aston Villa 2 x 1 West Bromwich, Charlton 2 x 2 Manchester City, Everton 2 x 1 Blackburn e Southampton 1 x 1 Newcastle. No domingo, além de Tottenham e Arsenal, jogam Fulham x Birmingham. A 18ª rodada do Campeonato Inglês será completada na segunda-feira, com Bolton x Leeds.