Chelsea perde chances e só empata com o Everton pelo Campeonato Inglês

O Chelsea parou no bom momento do Everton neste sábado e não passou de um empate sem gols diante do adversário em Liverpool. Os visitantes até criaram mais, mas desperdiçaram muitas oportunidades e, desta forma, se afastaram ainda mais da briga pelas primeiras colocações do Campeonato Inglês.

O resultado levou o terceiro colocado Chelsea a 39 pontos, a dois do Manchester United e a 13 do líder Manchester City, sendo que os rivais ainda têm uma partida a menos. Na tradicional rodada do dia 26 de dezembro do Campeonato Inglês, os londrinos recebem o Brighton & Hove Albion na terça.

Já o Everton chegou à sétima partida seguida sem derrota e continua invicto sob o comando de Sam Allardyce. Com isso, deixou a disputa contra o rebaixamento e já aparece em nono, com 26 pontos. Também na terça, o time de Liverpool vai visitar o West Bromwich.

O Chelsea começou melhor neste sábado e levou apenas quatro minutos para chegar com perigo pela primeira vez. Moses recebeu pela direita e encheu o pé de fora da área. A defesa do Everton bloqueou, mas a sobra ficou com Pedro, que bateu da meia-lua, rente à trave de Pickford.

O time visitante era todo ataque e quase marcou aos 10. Em nova sobra na área, Bakayoko finalizou firme e a defesa afastou em cima da linha. No rebote, Willian tentou de cabeça, mas a zaga adversária apareceu novamente para bloquear.

Aos poucos, o Everton encaixou a marcação e diminuiu o número de chances do Chelsea. Mesmo assim, Willian, em cobrança de falta, e Pedro, que parou em defesa incrível de Pickford, ainda assustaram no primeiro tempo. A única chance dos mandantes aconteceu aos 44, quando Calvert-Lewis roubou a bola no ataque, mas foi fominha e carimbou a zaga.

Na volta para o segundo tempo, o Chelsea se lançou ao ataque mais uma vez e quase abriu o placar logo com um minuto. Após receber passe de Willian, Pedro bateu firme e parou em Pickford. Na sobra, Marcos Alonso tentou, mas a defesa do Everton novamente apareceu para salvar.

Se o ataque do Chelsea não furava o bloqueio adversário, a zaga do Everton quase ajudou aos 29, quando Williams finalizou contra a própria meta e acertou o travessão. Rüdiger, aos 32, e Hazard, aos 40, ainda tentaram, mas o dia não era mesmo do ataque londrino.