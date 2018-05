Chelsea perde do lanterna e encerra série de José Mourinho em casa

LONDRES - O Liverpool está cada vez mais perto de encerrar seu jejum e ser campeão inglês. Neste sábado, o Chelsea, seu adversário mais direto na briga pelo título, tropeçou em casa e levou a virada do lanterna Sunderland, por 2 a 1, em jogo válido pela 35.ª rodada da competição. Borini, de pênalti, aos 37 minutos, fez o gol da vitória.

Com o primeiro tropeço depois de dois triunfos seguidos, o Chelsea estaciona nos 75 pontos, contra 71 do Manchester City, que tem duas partidas a menos e pode tomar a segunda colocação. Já o Liverpool, que visita o Norwich City neste domingo, pode ir a 80 pontos em caso de vitória e colocar uma mão no título.

Na semana que vem, no domingo, o Chelsea joga a vida contra o Liverpool, em Anfield Road. Da mesma forma que o time da terra dos Beatles pode praticamente assegurar o título, para os londrinos é tudo ou nada. O problema é que o jogo é no meio da semifinal da Liga dos Campeões, cuja ida é terça, em Madri, diante do Atlético. A volta acontece na outra quarta-feira.

Justo agora o Chelsea vive algo inédito e do ponto de vista negativo. José Mourinho nunca havia perdido uma partida em casa pelo Campeonato Inglês. A sequência histórica durou 77 jogos e terminou exatamente para o lanterna.

Parecia que tudo correria normalmente. Aos 12 minutos, Willian bateu escanteio e Eto''o marcou de cabeça. O empate veio pouco depois. Após jogada ensaiada de escanteio, Schwarzer deu rebote e Wickham fez.

Pensando na Liga dos Campeões, Mourinho deixou Fernando Torres, Schürrle e Demba Ba no banco para escalar Mohamed Salah ao lado de Eto''o. David Luiz também descansou, dando lugar a Matic. Os dois que entraram não podem jogar na Liga. No segundo tempo, entraram os três atacantes, para que o Chelsea chegasse à vitória. Mas deu tudo errado e o Sunderland é quem marcou de novo, com Borini, em pênalti cometido por Azpilicueta.

O resultado levou o Sunderland aos 29 pontos, ainda na lanterna do Inglês. Os outros times da zona de rebaixamento tropeçaram neste sábado. O Fulham levou 3 a 1 do Tottenham, mais cedo, enquanto o Cardiff City, em casa, empatou em 1 a 1 com o Stoke.

No meio da tabela, em 11.º, o Crystal Palace alcançou a quinta vitória seguida e escapou matematicamente do rebaixamento. Neste sábado, venceu o West Ham por 1 a 0. Já o Swansea City fez 2 a 1 no Newcastle, fora de casa, e abriu seis pontos de folga.