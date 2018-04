Chelsea perde do Manchester City em despedida do treinador Rafa Benítez

NOVA YORK - O técnico Rafa Benítez se despediu do Chelsea, neste sábado, com derrota para o Manchester City por 5 a 3, em amistoso disputado em Nova York. A partida contou com dois gols do brasileiro Ramires para o time londrino. Juan Mata anotou o outro gol do Chelsea.

Benítez deixa o Chelsea após assumir o cargo em novembro do ano passado na condição de interino. O técnico substituiu Roberto Di Matteo e agora é cotado para comandar o Napoli, da Itália. Em seu lugar deve assumir José Mourinho no retorno ao time pelo qual foi bicampeão inglês.

Benítez se despedirá do Chelsea, campeão da Liga Europa, após nova derrota para o City. Na noite de quinta-feira, a equipe de Londres já havia sido derrotada pelo vice-campeão inglês em amistoso realizado em Saint Louis, também nos Estados Unidos.

A partida deste sábado foi disputada em clima de treino, com marcação frouxa e pouco contato físico. Não por acaso o amistoso contou com oito gols. Sem dificuldade, o City abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Samir Nasri e Gareth Barry.

Ramires descontou no início da segunda etapa, logo aos 2 minutos. Mas Milner anotou o terceiro do City em seguida. O brasileiro, então, voltou à carga aos 24, reduzindo a vantagem do adversário. Mas Nasri marcou mais um e Dzeko garantiu a vitória do City. Mata ainda descontou no fim.