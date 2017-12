Chelsea perde e dá liderança ao Manchester Um gol contra aos 45 minutos do segundo tempo tirou o Chelsea da liderança do Campeonato Inglês. Com a derrota por 2 a 1 para o Bolton, a equipe permanece com 36 pontos, enquanto o Manchester United chegou aos 37, depois de ganhar por 3 a 1 do Manchester City. Jogando em casa, o Chelsea saiu na frente, com o gol do argentino Crespo. Mas o Bolton virou com N´Gotty e o gol contra de John Terry. Em outra partidas disputadas neste sábado: Liverpool 1 x 2 Southampton, Middlesbrough 0 x 0 Charlton, Newcastle 4 x 0 Tottenham e Portsmouth 1 x 2 Everton. A 16ª rodada será completada neste domingo, com mais três jogos: Arsenal x Blackburn, Aston Villa x Wolverhampton e Leeds x Fulham.