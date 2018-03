Chelsea perde e está praticamente fora A equipe do Chelsea perdeu para o Aston Vila por 3 a 2 nesta segunda-feira e praticamente disse adeus às chances de conquistar o título inglês da temporada. Com a derrota, o Chelsea ficou 7 pontos atrás do líder Arsenal e com um jogo a mais. Jogando no estádio Villa Park, em Birmingham, o Chelsea começou bem e abriu a contagem logo aos 11 minutos com o argentino Hernán Crespo. O Aston Villa reagiu e empatou aos 39 com Darius Vassell após cobrança de pênalti. No segundo tempo, o Aston chegou a fazer 3 a 1, com dois gols em três minutos - primeiro com Thomas Hitzlsperger (aos 4 minutos) e depois com Lee Hendrie aos 7. No finalzinho Crespo voltou a marcar para o Chelsea, mas já não havia mais tempo para a reação. Com a vitória, o Aston Villa sobe para a sexta posição no campeonato, a apenas ponto do Newcastle e do Liverpool, que perdeu em casa por 1 a 0 para o Charlton. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Middlesbrough 3 x 1 Southampton; Portsmouth 3 x 1 Birmingham, Tottenham 1 x 1 Manchester City e Wolverhampton 1 x 2 Bolton Wanderes.