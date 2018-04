Chelsea perde para Rubin Kazan por 3 a 2, mas vai às semifinais

MOSCOU - O Chelsea garantiu vaga nas semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira, mesmo com a derrota para o Rubin Kazan. Na Rússia, a equipe inglesa perdeu por 3 a 2, mas se beneficiou da vitória por 3 a 1 na ida, em Londres, e segue na disputa do segundo principal título europeu.

Atual campeão da Copa dos Campeões, o Chelsea fez campanha ruim no torneio nesta temporada, caiu na primeira fase e tem na disputa da Liga Europa uma espécie de "prêmio de consolação". A equipe inglesa conhecerá seu adversário na semifinal da competição nesta sexta-feira, quando a Uefa realizará o sorteio.

O sonho do Rubin Kazan de reverter a vantagem do Chelsea ficou mais distante logo aos cinco minutos da partida desta quinta. Lampard lançou Fernando Torres, que aproveitou a saída atrapalhada do goleiro Sergei Ryzhikov para tocar por cobertura. A reação do time russo aconteceu somente no segundo tempo, com Marcano, que aproveitou cruzamento da direita para deixar tudo igual.

Não deu nem tempo para sonhar com a vaga, porque cinco minutos depois Victor Moses tabelou com Ramires e marcou, obrigando o adversário a fazer mais quatro gols para avançar. O Rubin Kazan queria pelo menos sair com a vitória e conseguiu novo empate, outra vez de cabeça, com Karadeniz. Se a classificação estava distante, os donos da casa pelo menos puderam celebrar o triunfo com o gol de Natcho, de pênalti, que selou o placar aos 29 minutos.